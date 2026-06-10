山形県内でクマの出没が相次ぐ中、山形県長井市の小学校で10日朝、通学路周辺にクマがいないかドローンでパトロールする取り組みが行われました。長井市の市立西根小学校では2025年、周辺でクマの目撃が相次ぎました。こうした事態を受け、長井市と地元猟友会で組織される有害鳥獣対策協議会はドローンによる通学路のパトロールを試験的に行っていて、6月10日から取り組みが本格的にスタートしまし