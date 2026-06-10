女優の加藤あい（４３）の最新姿が話題を呼んでいる。１０日までに更新したインスタグラムに「モモンガドレス景色が良い所に立つとつい手を広げてしまいます。」とつづり、鮮やかなブルーのワンピース姿を披露した加藤。サングラスをかけて両手を広げている１枚や振り向きショットなどを公開した。ずっと変わらぬ美しい姿に、フォロワーからは「小さい頃からずっとタイプのど真ん中です！」「振り返り美人って愛さんのため