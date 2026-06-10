楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、６月１０日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。＊＊＊＊＊塩川ヘッドは、楽天球団最初のドラフトとなった２００４年のドラフト５位で東北福祉大から楽天に入団。通算２６３試合に出場し、打率１割９分９厘、１本塁打、１３打点の成績を残した。ユーティリティープレーヤーとしてチームに貢献してきた。引