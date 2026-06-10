UCC開催「2026年アイスコーヒートレンド試飲会」に行ってきました 気温と湿度がどんどん上がるこれからの季節、アイスコーヒーが恋しくなりますね。 2025年にクックパッドが発表した「食トレンド大賞2025」では、夏の水分補給の新しいバリエーションを楽しむ「新・のどごしチャージ」の一環として、SNSで話題の「フルーツコーヒー」をご紹介していました。 フルーツ果汁とアイスコーヒーをブレンドした新感覚のコーヒーは、