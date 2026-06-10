３日、中欧（保亭）グリーン・デジタルイノベーション協力区で建設が進む加茂医療健康産業園。（ドローンから、保亭＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口6月10日】中国海南省保亭リー族ミャオ族自治県の中欧（保亭）グリーン・デジタルイノベーション協力区は、同省による国家生態文明試験区建設を象徴するプロジェクトとして整備が進められている。寧遠起歩区（先行着工エリア）や加茂医療健康産業園などの重点エリアの建設を通