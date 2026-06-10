6月2日に大分県内に最も接近した台風6号による農林水産関連の被害額がこれまでに3億800万円余りに上ったことがわかりました。 県によりますと、水田が崩れたり、農業用ハウスが倒壊するなど6つの市であわせて62件の被害が確認されています。 また被害額が最も多いのが佐伯市で全体の8割以上に上るということです。県では引き続き調査を進めることにしていて、被害額はさらに増える可能性があるとしています。