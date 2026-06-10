大分トリニータ 16年間続いたユニホームの顔が変わります。 J2大分トリニータは大分県中津市のダイハツ九州がユニホームの胸スポンサーから撤退することになったと発表しました。 大分トリニータのユニホームの胸スポンサーは、中津市のダイハツ九州が2011年から務めていました。 そうした中、大分トリニータは9日ダイハツ九州が胸スポンサーから撤退し