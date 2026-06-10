大分県大分市で開かれている北欧デザインの巨匠、カイ・フランクの作品を集めた展覧会が9日、来場者数が1万人を突破しました。 カイ・フランク展の1万人目の来場者となったのは、長崎県から来た阪本やすきさんです。展覧会に夫婦で訪れた阪本さん。かつてデザイナーの仕事をしていてカイ・フランク本人にも会ったことがあるそうです。 ◆1万人目の来場者阪本やすきさん 「まだまだ知らないカイ・フランクの一面を見るこ