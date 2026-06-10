家計にとっては苦しい値上げについてのニュースです。中東情勢の影響も続く中で7月は、食料品の値上げが、6月の倍以上と値上げラッシュとなる見通しです。 こうした中、「価格凍結」と打ち出して値上げをしないことをアピールするスーパーも。現状を取材しました。 イオンパークプレイス大分店 民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと6月中に値上げとなる飲食料