6月9日は、語呂合わせで「ロックの日」です。 大分県内では警察官などが駅の利用者に自転車やバイクの鍵かけを呼び掛けました。 大分駅前 ◆参加したボランティア 「おはようございます。きょうは『ロックの日』です。自転車のカギ掛けお願いします」 県警は毎年6月9日に県内各地で自転車やバイクの盗難防止を呼び掛けていてJR大分駅では9日市内の中高生やボランティアとともに駅の利用者にチラシやチェ