別府警察署 大分県別府市に住む60代の男性が約330万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと4月4日、男性の携帯電話に、女性と思われる人物から、インスタグラムのダイレクトメッセージが届き、趣味の話に意気投合し、LINEを交換しました。LINEでやり取りする中で、その人物から「FXをやっていますか。うまく運用していけば利益が出ますよ。」などと投資話を持ちか