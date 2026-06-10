中東情勢の影響が続く中、今後、値上げラッシュに拍車がかかる恐れもあります。 こうした中で今、議論が行われているのが「飲食料品の消費税減税」です。 政府内で１％にする案が強まる中、街の人の反応を聞きました。 2026年2月の衆院選で高市総理は飲食料品の消費税を2年間「ゼロ」とする公約を掲げていました。 しかし、政府が報告した調査結果によりますと消費税をゼロとした場合レジシステムの改修に最大で10か月から