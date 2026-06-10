9日正午過ぎ、大分県豊後大野市の中九州横断道路で、大型トラックなど5台が絡む事故がありました。 豊後大野市の中九州横断道路 4人が搬送され9日午後6時時点も全面通行止めが続いています。 事故があったのは豊後大野市の中九州横断道路の犬飼ICと～千歳ICの間にある石田高架橋です。消防などによりますと9日午後0時30分ごろ「目の前でトラックが横転している」と通報がありました。 大型トラックが