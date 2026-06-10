大分空港 大分と台湾の台北市を結ぶタイガーエア台湾の直行便の運航継続が発表されました。 直行便は2025年4月に就航し、県によりますと、運航1年目の搭乗率は年間でおよそ85％、冬ダイヤに限ると90％を超え、好調を維持していることから継続が決まったということです。 期間は2026年10月25日から2027年3月27日までで、現在と同じ毎週水曜日と土曜日の週2往復運航します。