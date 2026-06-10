観光地別府・湯布院を新たな観光バスが走ります。 大分県内初となる2階建てのオープントップバスの試乗会が9日行われました。 オープントップバス試乗会 お披露目されたのは別府市で7月から運行が始まる県内初の2階建てオープントップバスです。 高さはおよそ3.8メートルあり2階部分には最大46人乗ることができます。車体は風呂桶をイメージしたカラーリングで、おんせ