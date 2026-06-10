ウエイトリフティングやライフル射撃などの大会で全国優勝を果たした高校生など4人に県民表彰が贈られました。 大分県庁 大分県庁を訪れたのは別府翔青高校3年ライフル射撃の野村一生さんと国東高校3年ウエイトリフティングの宮園こはくさん、東九州龍谷高校2年相撲の黒岩由莉香さんです。 3人は3月から5月にかけて行われた全国大会で優勝し、9日は県民表彰の表彰式に臨みました。 式では佐藤知事がそれぞれ