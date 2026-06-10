トヨタの商用車「ハイエース」の盗みを繰り返していたなどとして、神奈川、茨城、千葉３県警の合同捜査本部などは１０日、ウガンダとナイジェリア国籍各１人、日本人２人の計４人の男を窃盗や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）の疑いで逮捕したと発表した。捜査本部は厳重な盗難防止装置のない旧型のハイエースを狙い、首都圏を中心に窃盗を繰り返し、海外に運んでいたとみて捜査している。神奈川県警の発表によると、逮捕