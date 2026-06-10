開幕まであと1日となったFIFAワールドカップ。日本代表のキャプテン・遠藤航選手が休養日に自主トレを行いました。この日の日本代表は休養日。そんな中、けがで別調整が続いていた遠藤航選手は、メンタル面などをサポートする役割で召集された南野拓実選手と練習場を訪れ、休日返上で自主トレを行いました。9日は、チームメートと共に軽めの練習を行っていた遠藤選手。初戦のオランダ戦には間に合う見込みで、チームは11日から調整