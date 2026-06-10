7人組アイドルグループ「ピュアリーモンスター」が、２年ぶりのシングル『しゅがぴゅあ』をリリースした。新体制となって半年ほど。ステージでは全員が汗だくになりながら、熱量をぶつけ合っている。その中で、菅原ももが自分に付けている役割は「癒やし担当」だ。ただ、その言葉の奥には、“ふわふわ”だけでは終わりたくないという強い思いがあった。（「推し面」取材班）現在の７人体制について、「本当に熱いグループ」と