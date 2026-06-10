モフモフされる犬がシビアに飼い主に指示する姿がSNSで話題を集めている。【映像】「ちがう」犬が指示を出す様子（複数カット）投稿したのは、穏やかで愛嬌たっぷりのノーザン・イヌイット・ドッグのコディくん（6歳）の飼い主（＠inuitcodyslife）。この日はリラックスモードで、飼い主が胸のあたりをモフモフすると、「ちがう、そうじゃない！」と言わんばかりに前