■これまでのあらすじ娘のアレルギーを覚えようとしない夫に本音をぶつけることにした妻。しかし、夫に反省の色はなく「俺、そんなにひどいことしたか？」と発言。もはや何を言っても無駄だと諦め、妻は離婚届を置いて家を出て行ったのだった。【夫side STORY】【妻side STORY】娘を連れて家を出てから半年、私たち夫婦は別居が続いています。口を酸っぱくして言い続けたことを何ひとつ覚えようとしなかった夫。何度も裏切られた上