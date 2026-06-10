◇ナ・リーグドジャース12―3パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が9日（日本時間10日）のパイレーツ戦でMLB史上101人目で、現役では唯一となる通算2500安打を達成した。フリーマン、大谷翔平と「MVPトリオ」を形成するムーキー・ベッツ内野手（33）も僚友が成し遂げた大記録を称賛した。フリーマンは6回1死からの第3打席で、パイレーツ先発・スキーンズの96.2マイル（