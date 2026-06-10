今回の日銀の対応についてフジテレビ智田解説副委員長の解説です。利上げは、物価上昇を抑えることにつながる一方、景気は冷やされる可能性があります。今回、日銀は、物価のほうを重視して利上げに傾いています。利上げは、輸入品価格を上昇させる円安の抑制につながる面もありますが、円安から円高への本格的な反転は難しいとの見方があります。アメリカが利上げに動くとの観測が高まっているうえに、原油高のなか、「有事のドル