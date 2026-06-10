【第10話2】 6月10日 公開 第10話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月10日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第10話2をチャンピオンクロスにて公開した。 第10話2では、ハジメがうさぎとの関係について考えていることを、本人に直接伝える。それに対するうさぎのアンサーは……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のページ (C)真