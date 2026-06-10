【「サンデーうぇぶり」10周年記念キャンペーン】 6月10日詳細公開 マンガアプリ「サンデーうぇぶり」が今年で10周年を迎えることを記念し、「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をキーメッセージに掲げたキャンペーンが実施される。「サンデーうぇぶり」はand factoryと小学館の共同運営。 10周年記念キャンペーンでは、サンデ&