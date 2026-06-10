コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月9日から「おいしい水 天然水」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。2週間毎日お得に購入できる商品も【「おいしい水 天然水」無料券】6月9日から15日までの期間、アサヒ「十六茶」（660ml）、「CALPIS 濃いめ」（490ml）、「モンスター パイプラインパンチ ボトル缶」（500ml）のいずれか1本を購入すると、「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」（600ml）1本と