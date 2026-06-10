江南警察署によりますと10日、無免許運転の疑いで住居不定で自称・会社経営の男（20）が現行犯逮捕されました。調べによりますと、男は10日午前7時47分ころ、新潟市江南区早苗の主要地方道で無免許で軽自動車を運転し、追突事故を起こしたということです。追突された軽自動車に乗っていた人が110番通報し、かけつけた警察の調べで無免許運転が発覚しました。調べに対し男は「無免許運転したことは間違いない」と容疑を認めています