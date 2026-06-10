5月31日の県知事選挙で3選を果たした花角知事。6月10日が3期目のスタートです。10日、選挙後初となる定例会見に臨んだ花角知事。選挙で県民の信任を得たことを「光栄で身が引き締まる思い」としました。【花角知事】「県民の安心と安全を守ることが第一 そのうえで持続可能で暮らしやすい地域社会をつくっていく。あわせて国の内外の人や企業から選ばれて経済に活力のある新潟を目指していく」去年、定めた県の総合計画に基