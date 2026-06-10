【サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～】 7月10日、11日 開催予定 会場：東京都新宿区「サナギ新宿イベントスペース」 「週刊少年サンデー」、「ゲッサン」、「サンデーGX」3誌が運営する小学館のマンガアプリ「サンデーうぇぶり」が今年で10周年を迎える。 10周年を記念して、リアルイベント「