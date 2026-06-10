小千谷市に工場を置き2025年に破産した「JSファンダリ」について、解雇された元従業員の再就職状況が報告されました。パワー半導体メーカー「JSファンダリ」は去年7月に破産を申請し、小千谷市の工場で532人が解雇されました。県や小千谷市などは元従業員の再就職を支援し続け6月5日、このうちの420人が就職したことが報告されました。工場跡地は電子部品大手のTDKが取得しセンサー製品を生産する工場を新