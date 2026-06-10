2026年秋に公開される、原菜乃華とACEesの作間龍斗がW主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』の追加キャストとして、向井怜衣、吉沢悠、戸田菜穂、眞島秀和の出演が発表された。 参考：原菜乃華とACEes 作間龍斗がW主演『ないものねだりの君に光の花束を』2026年秋公開へ 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』などの汐見夏衛による同名小説を映画化する本作。『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感じ