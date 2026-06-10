6月1日、プーマ ジャパン株式会社が開催した「PUMA Presents『SHOWTIME』3DAYS・HOOPS新作発表会」に、プーマと契約するBリーガーの原修太（千葉ジェッツ）と佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）が登壇。プーマ独自の「NITRO（ニトロ）」テクノロジーを搭載した新作バスケットボールシューズ「ALL PRO NITRO™ 2 ELITE SHOWTIME PACK」などがお披露目された。 イベ