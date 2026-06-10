お見送り芸人しんいちの月給、年収、貯金額とは……？衝撃の金額が、ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#2で明らかになった。 （関連：【画像あり】『R-1グランプリ』優勝トロフィーのまさかの査定金額に驚くお見送り芸人しんいち） 『資産、全部売ってみた』は、「資産を全て売却し新たな人生を再スタートさせる人を応援する」をテーマに掲げた人生再スタートバラ