岡山を代表する日本画家・森山知己さんの個展が、岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】筆で描かれた繊細な絵画 日本画家・森山知己さんの個展 優雅に泳ぐコイ…背景の銀箔にさす鑑賞者の影が水の表現となります。 会場には、毛筆で緻密に描かれた作品など、約30点が並びます。岡山にアトリエを構えて30年の節目となる今回のテーマは、「reboot」。古典の技法や素材を探求し、新たな創作へ挑み続ける森山さ