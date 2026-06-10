DEAN FUJIOKAが、新曲「Loved One」を6月17日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】DEAN FUJIOKA、何気ない日常の記憶や風景をコラージュした「Loved One」ジャケット写真） 本楽曲は、現在放送中のフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の主題歌。同ドラマで主演を務めるDEAN FUJIOKA自身が作詞作曲を手掛けた書き下ろしのバラードとなっている。 楽曲は『人の生と記憶』、そして『誰もが誰かに愛