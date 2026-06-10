四経連＝四国経済連合会は、企業で働く人が年齢や性別、国籍などにかかわらず活躍できる環境を整えるいわゆる「DE＆I」を推進すると発表しました。 【写真を見る】四経連が会見年齢や性別、国籍などにかかわらず活躍できる環境を整えるDE＆Iを推進四国の持続的な発展につなげたい【香川】 きのう（9日）、新たな取り組み「四国DE＆I宣言企業リーグ」の設立会見が行われ、公募で決まったロゴマークもお披露目され