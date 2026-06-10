hitomiが、新曲「Choice！」を6月17日に配信リリース。また、あわせてジャケットビジュアルが公開となった。 （関連：【画像あり】hitomi、盟友 平野文子が手掛けた「Choice！」ジャケット写真） 本楽曲は、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当。情報番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）のエンディングテーマとして、4月よりテレビサイズの音源がオンエアされている