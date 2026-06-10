岡山市立の小学校講師の男が、男子児童が着替えている姿を撮影するなどした疑いで、きのう（9日）埼玉県警に逮捕されました。 【写真をみる】検察庁に送られる講師の男 児童ポルノとみられる動画や画像が2万7,000点以上 性的姿態等撮影などの容疑で逮捕されたのは、岡山市立の小学校の講師の男（25）で、けさ（10日）さいたま地検に身柄を送られました。 警察によりますと、講師の男は昨年8月、岡山市内の社会教育施設で、10歳