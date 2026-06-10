開催：2026.6.10 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 5 [ブレーブス] MLBの試合が10日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとブレーブスが対戦した。 Wソックスの先発投手はブランドン・アイサート、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。 1回表、3番 マット・オルソン 3