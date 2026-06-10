きのう午後、山形県南陽市の学校給食センターで、勤務中の調理師の女性が転倒し、大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後３時１０分ごろ、南陽市宮内の南陽市学校給食センターで、南陽市長岡に住む調理師の女性（５４）が転倒し、右手首の骨を折る大けがをしました。 転倒した女性を見つけた同僚が１１９番通報しました。 女性は学校給食で使用した食器などを洗い場に運んでいて、当時床が濡れていたこと