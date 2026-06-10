ＳＮＳの副業広告をきっかけに、山形市の３０代女性が暗号資産１５０万円をだまし取られる特殊詐欺がありました。 【写真を見る】SNSの「短時間で稼げる」広告がきっかけ30代女性が暗号資産150万円だまし取られる県内詐欺被害額は去年の同じ時期の倍以上に（山形） 警察によりますと、今年４月、山形市の３０代女性はＳＮＳで「短時間でお金稼げます」という副業関連の広告を見つけたということです。 女性はＬＩＮＥで、副