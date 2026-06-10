相次ぐクマの出没を受け、山形県が導入の検討を進めている「クマ出没特別警報」について、吉村知事はきょう午後に具体的な検討に入ることをあきらかにしました。 【写真を見る】『クマ出没特別警報』きょう具体的な検討へ宇都宮市の休校措置など受け「わが県でも起きる可能性がある」対策強化の重要性を強調（山形） 県は、先月酒田市で山菜採り中の男性がクマに襲われ死亡したことを受け、より強く警戒を求める「クマ出没特