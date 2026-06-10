Insta360 Japan株式会社は6月10日（水）、同社初となるジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを開催すると発表した。東京・渋谷で6月13日（土）・14日（日）に開催する。入場は無料。 「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360として初展開となるジンバル一体型のカメラ。今回のイベントは、発売前の同製品を国内でいち早く手に取って体験できる機会となる。 会場では実機のタッチ＆トライのほか、数