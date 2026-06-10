「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」内の「ラウンジ サウスコート」では7月1日〜9月30日の期間、「ピーチアフタヌーンティー」を提供します。■桃のスイーツ5種とビタミンカラーのセイボリー3種が勢揃い季節のフルーツをテーマとした同アフタヌーンティーは、桃の甘みが際立つスイーツと、ビタミンカラーのセイボリーを取り揃えています。スイーツには、桃本来の味わいが楽しめるタルトやショートケーキのほか、桃と苺のムー