笑顔輝くジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん【写真を見る】これは見事なバランス感覚！身軽すぎるワンちゃんの「どや顔ポーズ」お散歩中のワンちゃんが見せた、まさかの特技に驚きの声が集まっています。今回ご紹介するのは、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん。シャーロットちゃんは、街中にある障害物を活かしたスポーツ「ドッグパルクール」に取り組んでいます。そのトレーニングで培った見事な身体能力が、