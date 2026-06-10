ドイツが崩れ、スペインもやられた。ブラジルやイングランドまでもが日本の前に膝を屈した。そして、「次はオランダの番かもしれない」という見方が強まっている。【関連】日本のイングランド撃破に韓国騒然「エイプリルフールの嘘？」ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表が、北中米ワールドカップ開幕を控え深刻なパフォーマンス低下への懸念に直面している。日本と同じグループFに編成されたなか、地元メディアはもちろん