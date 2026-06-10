きのう午後、山形県東根市の国道４８号で、乗用車とライトバンが衝突する事故があり、６５歳の男性が大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後２時３８分ごろ、東根市関山の国道４８号で乗用車とライトバンが衝突する事故がありました。 乗用車が緩やかな左カーブを東根市方面に進んでいたところ、対向車線にはみ出し、仙台市方面に進んできたライトバンと衝突したということです。 この事故で、ライトバンを運転