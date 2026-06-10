森保一監督が率いる日本代表は、北中米Ｗ杯に向けたモンテレイでの事前キャンプを終え、現在はベースキャンプ地のナッシュビルで活動している。練習場には多くのファン・サポーターが詰めかけ、森保ジャパンのトレーニングを見守る。選手たちはサインや写真撮影に応じる。その様子を海外メディア『ESPN Asia』が公式Ｘで公開。以下のように綴る。 「サムライブルーはワールドカップのグループステージ期間中は、ナッシュ