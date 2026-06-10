北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終えた。海外メディアも連日、取材に訪れ、注目度も高さが窺えた。そのなかのひとり、大手スポーツメディア『ESPN Mexico』のオスカル・ガジャルド記者に森保ジャパンの印象を訊いた。「ハイレベルな選手がずらりと選手たちが揃っている。ワールドカップでかなり勝ち進むだろう。最初のキャンプ地としてモンテレイを選んだのも良かった（笑）