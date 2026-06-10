「BCNランキング」2026年5月25日〜31日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16e ZEROSHOCK ケースPM-A25SZEROBK（エレコム）2位iPhone 16e ソフトケース メタルステッカー付PM-A25SUCTCR（エレコム）3位iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付PM-A25AUCTCR（エレコム）4位iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラックPM-A22